Roma, 19 set. ”Oggi a Parigi faremo il punto della situazione in Medio Oriente per capire cosa dare a livello diplomatico, per evitare l’escalation”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando nella sede della stampa estera in un briefing con il leader del Ppe spagnolo.

