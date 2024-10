M5s: anche 30 giovani tra 14-17 anni verranno sorteggiati per confronto deliberativo

agenzia

Roma, 2 ott. “La voce dei più giovani deve diventare una priorità della politica! Ecco perché nel nostro percorso verso l’assemblea costituente ospiteremo un gruppo di 30 giovani, tra i 14 e i 17 anni, perché possano guadare con gli occhi del futuro quanto emergerà dai gruppi di lavoro”. Così il Movimento 5 stelle, in un post sul sito, invita i giovani a candidarsi per partecipare al confronto deliberativo per cui sono già stati estratti a sorte 300 iscritti e 30 non iscritti e che, si legge ancora, “in queste ore stanno ricevendo la convocazione”.

“In un percorso partecipativo di così ampio respiro, abbiamo sentito il dovere di coinvolgere le persone che abiteranno quel futuro che stiamo andando a costruire. Saranno 30 giovanissimi nella fascia di età tra i 14 e i 17 anni. Sono loro le persone per le quali oggi dobbiamo batterci, è necessario ascoltare la loro voce!”.