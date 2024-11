M5s: arriva ‘Nova’, la kermesse che chiuderà Assemblea costituente, domani lancio video**

agenzia

Roma, 4 nov. La resa dei conti, nel Movimento 5 stelle, sta per arrivare. Il 23-24 novembre, in una due giorni full immersion, gli iscritti potranno finalmente decidere del futuro della creatura pentastellata, con la conclusione dell’Assemblea costituente. Se il ‘Documento d’indirizzo’, con le decisioni prese dai 330 del confronto deliberativo, che dovranno votare dalla base, verrà reso noto a partire da venerdì 8 novembre, dai social di Campo Marzio arriva un’altra novità.

Su Instagram, Facebook e X, il Movimento 5 stelle svela il nome della kermesse finale con un teaser che, secondo quanto apprende l’Adnkronos, anticiperà il lancio del video vero e proprio previsto per domani. Tra le vie della sempre bellissima Roma, balza all’occhio una scritta sulle altre: ‘Nova’. Ed è proprio questo il nome scelto. Non uno a caso.