M5s: Baldino, ‘Nova in aula alla Camera, ripartiamo da temi votati dai giovani’

Roma, 27 nov “Siamo molto soddisfatti perché Nova arriva direttamente in Parlamento. Abbiamo chiesto e ottenuto la calendarizzazione già per la settimana del 9 dicembre della mozione sulla legalizzazione della cannabis. È il primo atto per portare in Parlamento quello che ci hanno detto gli iscritti, presto arriverà anche una legge sul fine vita e la legge costituzionale per portare la sanità nelle mani dello Stato”. Lo ha detto la deputata del M5S Vittoria Baldino al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.