M5S: Boccia, ‘qui con nostre differenze per mandare a casa Meloni’

Roma, 5 apr. “Alcune cose ci dividono dal M5S ma altre ci uniscono. Siamo d’accordo sulla critica alla corsa al riarmo dei 27 Stati e alle proposte della Commissione che puntano in questa direzione e d’accordo sulla prospettiva della difesa comune”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia alla manifestazione organizzata a Roma dal M5S.

“Certo, non siamo d’accordo sul supporto militare all’Ucraina ma tutto pensiamo che sia necessario intensificare gli sforzi diplomatici e politici, che vogliamo faccia l’Ue, per negoziare una pace giusta. A maggior ragione oggi quando Trump assume sempre più il punto di vista di Putin”.