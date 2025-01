agenzia

Roma, 21 gen. “Auguri di buon lavoro a Riccardo Ricciardi eletto capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Sono certa che proseguiremo nell’impegno comune in Parlamento per costruire insieme alle altre forze di opposizione l’alternativa alla destra”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

