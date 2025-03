M5S: Calenda, ‘vogliamo cancellare modo di fare politica’

agenzia

Roma, 31 mar. “Giuseppe, di liberale non hai neppure la pochette. Nessuno ti vuole cancellare per legge, quello lo farebbero i tuoi amici Putin e Maduro. Vogliamo cancellare il vostro modo di fare politica fondato sul trasformismo, populismo e prese in giro degli elettori. Buona strada”. Lo scrive su X il segretario di Azione, Carlo Calenda, rivolgendosi al presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

