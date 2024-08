M5S: Casaleggio, ‘Conte ha collezionato insuccessi, nei 5 Stelle conta solo potere’

agenzia

Roma, 6 ago. “Non ho mai pensato che Conte fosse l’uomo giusto per il Movimento 5 stelle”. Così Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, a La Stampa. “Ha collezionato un insuccesso dopo l’altro, dando la colpa prima a Luigi Di Maio, poi a Beppe Grillo. Adesso le scusanti sono finite. Il Movimento non ha più un obiettivo. È rimasta solo la gestione del potere, l’unica cosa di cui si discute sono le regole interne”, sottolinea.