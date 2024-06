M5S: Conte, ‘Allegretti? Fatto passo indietro, questo noi siamo’

agenzia

Roma, 3 giu. “Questa mattina Allegretti, candidato con noi in Piemonte, ha scoperto da un quotidiano che ci sarebbe una inchiesta a suo carico. Mi ha chiamato e mi ha detto: ‘ho senso dell’onore, sono innocente, ma faccio subito un passo indietro e mi ritiro per senso dell’onore’. Questo noi siamo”. Così Giuseppe Conte a Tagadà su La7. “Una volta chiarita la vicenda tornerà in politica con tutti gli onori del caso”.