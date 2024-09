M5S: Conte, ‘con Costituente aperto porte e finestre, già 15mila contributi’

agenzia

Roma, 4 set. “Il percorso della costituente nasce dalla constatazione che il partito maggioritario è quello dell’astensionismo. Da qui un esperimento mai realizzato da un partito: un processo costituente dal basso e sarà poi sottoposto al voto degli iscritti. Abbiamo già 15mila contributi”. Così Giuseppe Conte a Fanpage.

“Noi abbiamo aperto finestre e balconi del M5s. Nel processo costituente non c’è il gruppo dirigente a governare il processo. Tutto il processo viene aggiornato su una piattaforma. Le proposte verranno razionalizzate e verranno offerte di nuovo a tutti i partecipanti perchè le votino. Il sottoscritto, leader dei 5 Stelle, non ha alcuna possibilità di intervenire per selezionare e silenziare una proposta piuttosto che un’altra”.

