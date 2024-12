M5s: Conte, ‘dobbiamo tutelare diritti Costituzione, avanti con coraggio’

agenzia

Roma, 9 dic. “Se il vantaggio è per pochi è un privilegio, se è per gli amici degli amici è un favore, ma se è per tutti: quello è un diritto. E noi dobbiamo tutelare i diritti costituzionalmente previsti nella nostra Carta costituzionale”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in una diretta sulla sua pagina Facebook.

“Andiamo avanti, con forza, con coraggio, mettiamoci tanta passione”, conclude Conte.

