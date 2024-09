M5S: Conte, ‘doppio mandato? Nessuno deve temere comunità che discute’**

agenzia

Roma, 4 set. “Io non contrappongo la mia posizione personale sul simbolo, sulla denominazione o sul doppio mandato. Io dico che nessuno deve temere una comunità che discute. Noi dobbiamo lasciare queste paure ad altre forze politiche che sono costruire su personalismi e correntismi. Il principio fondativo a me importa il giusto, a me importa che si realizzi questo recupero dell’entusiasmo e dell’energia vitale di una comunità, che si contrasti l’astensiosnimo e il disimpegno”. Così Giuseppe Conte a Fanpage rispondendo a una domanda su Beppe Grillo e la regola del doppio mandato.

