M5s: Conte, ‘Grillo? Oggi per noi la notizia è l’ultima fase del confronto deliberativo**

agenzia

Roma, 26 ott “Oggi c’è una notizia importante per il Movimento 5 stelle: è l’ultima sessione, si sta sviluppando il confronto deliberativo. Ci sono tantissimi nostri iscritti, anche giovani, minorenni e non iscritti, che stanno contribuendo ad approfondire le proposte arrivate per poi votare nell’Assemblea degli scritti”. Lo ha detto Giuseppe Conte, a margine di un incontro a Parma, su una domanda sull’ultimo post di Beppe Grillo sul M5s.