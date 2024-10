M5s: Conte, ‘Grillo? Ora siamo in campagna elettorale, poi il rilancio con la Costituente’

agenzia

Roma, 11 ott “Oggi siano in campagna elettorale. Non abbiamo nessun timore, il M5s è in campagna elettorale per Genova, la Liguria. Sulle questioni interne stiamo facendo il processo Costituente che sta liberando nuove energie. Siamo nella seconda fase, ora c’è il percorso deliberativo, sono 22mila le proposte arrivate in 12 aree tematiche, poi voteremo e rilanceremo l’azione del Movimento 5 stelle”. Lo ha detto Giuseppe Conte, a Genova, rispondendo a una domanda su un eventuale incontro con Beppe Grillo.