M5s: Conte, ‘immedesimato con i cittadini o non ha ragione di esistere’

Roma, 24 nov “Il M5s non si abbandonerà mai all’autocommiserazione, all’auto assoluzione. Se la stragrande parte di cittadini non vano a votare per noi è un problema, non abbiamo mai guardato cittadini dall’alto in basso. Mai dire i cittadini hanno sbagliato, se esprimono rabbia, indignazione, se si astengono i cittadini bisogna immedesimarsi con loro o non abbiamo ragione di esistere”. Lo ha detto Giuseppe Conte.

