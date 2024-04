M5s: Conte, ‘in prossimi mesi raddoppieremo gruppi territoriali in Lombardia’

agenzia

Milano, 23 mar.”Oggi a Milano, all’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, ho toccato con mano il grande entusiasmo e la grande spinta della comunità politica del Movimento. Nei prossimi mesi raddoppieremo da 20 a 40 i nostri gruppi territoriali in Lombardia, in modo da piantare salde radici città per città e far crescere la partecipazione dal basso e offrire una prospettiva concreta a chi vuole impegnarsi a favore della propria comunità per la sanità, l’ambiente, la qualità della vita”. Lo scrive sui suoi canali social il leader del M5s Giuseppe Conte, che stamane è intervenuto a Milano all’assemblea del Movimento.