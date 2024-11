M5S: Conte lancia Nova, ‘ancora più forti e determinati’

agenzia

Roma, 5 nov “È arrivato il momento! Ci vediamo il 23 e 24 novembre al Palazzo dei Congressi a Roma, per prendere parte a NOVA, l’evento finale dell’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle”. Con un video sui suoi canali social, Giuseppe Conte lancia l’appuntamento finale del percorso costituente del M5S.

“Un percorso originale e coraggioso insieme a voi, iscritti e simpatizzanti”, spiega il leader del M5S, “avviato per rinnovare il Movimento, per rigenerarlo, per offrirgli nuove prospettive e obiettivi da realizzare nei prossimi anni”.