M5S: Conte, ‘mai più governi tecnici, si decide una premiership e resta quella per 5 anni’**

Roma, 26 set. “Nella prospettiva di costruire un progetto progressista, il Movimento 5 Stelle è molto chiaro: scordatevi che ci possa essere un altro governo tecnico. Lo dico a tutti coloro che poi parteciperanno al progetto progressista, il Movimento 5 Stelle non si presterà”. Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Awards, intervistato dal direttore de La Nuova Sardegna, Luciano Tancredi.

“Si parte, si decide una premiership e sarà quella per cinque anni, altrimenti si va a votare o comunque noi non ci presteremo più. Cioè non è più possibile pensare di intendere andare a prendere la fiducia dei cittadini, avere un programma elettorale e poi iniziare a parlare di rimpasti, rimpastini e di rimpastucci”, aggiunge il leader Cinquestelle.

