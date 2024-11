M5S: Conte, ‘no alleanze privo significato, per cambiare cose devi sporcarti mani’**

agenzia

Roma, 26 nov. Sulle alleanze “viene scongiurata la prospettiva che era assolutamente velleitaria, minoritaria, la mitologia degli origini: non più alleanze con nessuno. Questa torre d’avorio in cui ci si rinchiude chiaramente era una prospettiva assolutamente velleitaria e priva di alcun significato. Se vuoi cambiare il Paese, se vuoi realizzare progetti e programmi, come abbiamo fatto a Chigi, allora devi sporcarti le mani. Ma sporcarti le mani non significa sporcarti anche l’anima”. Lo dice Giuseppe Conte a ‘Porta a Porta’ su Rai 1.