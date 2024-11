agenzia

Roma, 24 nov “Non siamo fatti per stare in una torre d’avorio, ma la coerenza per noi è irrinunciabile. Non saremo mai appollaiati sul ramo a dire siamo gli unici, belli e bravi. Siamo disponibili a sporcarci le mani ma sarà sempre questione della massima intransigenza la legalità e l’etica pubblica”. Lo ha detto Giuseppe Conte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA