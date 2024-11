M5s: Conte, ‘Scarpinato e De Raho rappresentano nuova stagione, di competenze’

agenzia

Roma, 31 ott. “Non siamo disponibili ad assistere a questo dossieraggio istituzionale, a consentire questa denigrazione e delegittimazione politica, il Movimento 5 stelle ha fatto una scelta rispetto al passato”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nella conferenza stampa ‘Quale antimafia’ al Senato.

“Stiamo attraversando una nuova stagione: in passato ci affidavamo solo alle autocandidature. Non ripudiamo la stagione, ma abbiamo ritenuto che per combattere battaglie politiche molto puntuali bisogna acquisire capacità ed esperienze, e la presenza di Scarpinato, De Raho e Antioci nasconde questo disegno politico. Loro sono il Movimento 5 stelle e il Movimento 5 stelle è con loro e con tutte le forze sane della società che si battono con noi”, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA