M5S: Conte, ‘voto su statuto e codice etico, nessuno mai messo in discussione come noi’

agenzia

Roma, 21 giu. “Si sta votando per la modifica dello statuto e del codice etico, sono le ultime modifiche frutto di quel processo splendido di Nova, con questa votazione si completerà il processo da voi deciso di democrazia partecipativa e deliberativa, un esperimento che non ha avuto pari al mondo”. Così il leader M5s Giuseppe Conte in un video pubblicato su Facebook dal corteo di Roma contro il riarmo.

“Nessuna forza politica di questa consistenza ha mai accettato di mettersi in discussione e affidare alla base la definizione di nuovi obiettivi strategici, modifiche statutarie e del codice etico. Potete essere orgogliosi di essere Movimento 5 stelle”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA