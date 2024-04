agenzia

Roma, 13 apr. Il leader del M5S Giuseppe Conte domani sarà in Calabria per prendere parte all’appuntamento ‘il gruppo regionale M5S incontra i territori’. L’appuntamento, in agenda alle 15, è a Corigliano Rossano, comune in provincia di Cosenza.

