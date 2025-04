M5S: Fi Senato, ‘noi forza governo in Italia e Ue, grillini pagina triste storia’

agenzia

Roma, 18 apr. “Forza Italia ha una storia specchiata, basata sul consenso degli italiani durato nei decenni, a differenza di movimenti fondati da un comico che hanno visto un’immeritata crescita seguita da un rapido dimezzamento dei consensi dopo esperienze di governo fallimentari caratterizzate da approssimazione, incompetenza e ignoranza. I grillini fanno parte della pagina più triste della vita democratica italiana. Forza Italia è ancora oggi una forza di governo in Italia e in Europa, che difende gli interessi veri degli italiani con competenza e saggezza. Il resto l’hanno già detto gli elettori. Mentre per quanto riguarda la portavoce bugiarda, la condanna definitiva l’hanno espressa i magistrati”. Così in una nota l’ufficio stampa del gruppo al senato di Forza Italia.

