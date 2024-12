M5S: Fratoianni, ‘Conte non di sinistra? In Ue sta con Left però’**

agenzia

Roma, 5 dic. “Conte rivendica la sua autonomia. Anche noi siamo autonomi, sia chiaro. Poi ognuno lo fa come crede. Dice ‘noi non siamo di sinistra’ nonostante stia in un gruppo in Europa che si chiama ‘Left’, la sinistra… Per il resto, lui ribadisce una serie di cose e su molte di queste siamo d’accordo: noi votiamo contro le armi, abbiamo votato contro Ursula. Mi pare che dopo la Costituente siano ancora in una fase assestamento”. Lo dice Nicola Fratoianni interpellato in Transatlantico sulle parole di Giuseppe Conte.

“Quando ci sarà l’occasione di discutere i passaggi per vedere se si riesce a costruire una convergenza elettorale, per quello che ci riguarda noi lo faremo, come sempre, con il massimo spirito unitario. Poi ognuno si definisce come crede, loro hanno scelto questa definizione ‘progressisti indipendenti’… penso sia difficile non definirsi indipendenti altrimenti si è subalterni”.

Conte si dice ‘progressista indipendente’, ma oggi dice pure che al momento andrebbe solo se si votasse, non è una contraddizione? “Oggi non ci sono le elezioni, non si vota. Consiglierei di stare a quello che succede oggi”, sottolinea Fratoianni.