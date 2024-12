M5S: Gasparri, ‘Grillo sarà sconfitto, vince plurimandato per chi non ha arte né parte’

agenzia

Roma, 8 dic. “Anche oggi il sondaggio darà il risultato che serve alla nomenclatura grillina, sempre più povera di voti ma desiderosa di prebende. Grillo sarà sconfitto, i numeri sono già stati definiti mentre i gonzi credono che ci sia un vero sondaggio telematico in corso. Come nella prima votazione ha vinto il plurimandato, lo stipendio a vita per i vari Taverna e Fico, anche questa volta Grillo sarà sconfitto e attuali collaboratori a pagamento con soldi pubblici dei gruppi parlamentari potranno sperare, sempre che ai grillini resti qualche voto, di tornare in Parlamento”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.