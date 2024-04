M5S: Gubitosa a Quartapelle, ‘documentatevi per evitare figuracce’

agenzia

Roma, 8 apr. “La deputata Quartapelle del Partito Democratico è nuovamente tornata sulla vicenda legata all’ex M5S De Vito per attaccare Conte e il Movimento. Credo sarebbe meglio che prima di parlare a vanvera i colleghi del Pd facessero lo sforzo di documentarsi, in modo da evitare questo genere di figuracce. O quantomeno potrebbero parlarsi tra di loro, dal momento che già nel weekend avevamo risposto a Casu sulla stessa vicenda, chiarendo che De Vito fu immediatamente allontanato dal M5S, peraltro quando Conte non ne era ancora Presidente. Possibile che il Partito Democratico non abbia migliori argomenti sul tema? Comprendiamo la difficoltà e l’agitazione del momento, ma crediamo che la legalità non sia materia per il chiacchiericcio e la polemica politica, perché per noi rappresenta un valore fondante e un tratto distintivo non negoziabile”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

