M5S, legale Grillo Sammarco: “Con Conte lite moglie-marito, non è detto finisca in Tribunale”

Roma, 20 set. Si avvicina con passo svelto verso l’entrata del palazzo dove si trova lo studio legale che porta il suo nome, a pochi passi da Piazza Cavour. Ma quando il cronista, che è lì ad attenderlo, prova a chiedergli della spinosissima diatriba che vede contrapposti il suo assistito Beppe Grillo e il presidente pentastellato Giuseppe Conte, la voglia di rispondere è pari allo zero, o quasi. Pieremilio Sammarco, uno degli avvocati più noti della Capitale, è l’uomo al quale il garante e cofondatore del M5S ha affidato il compito di vincere la ‘guerra’ contro Conte per il controllo del Movimento 5 Stelle. Una battaglia senza esclusione di colpi, per ora giocata solo sul piano mediatico e attraverso una fitta corrispondenza culminata con una diffida legale da parte di Grillo. Un vero e proprio “dissing”, direbbero i fan di Fedez e Tony Effe: ma se i due rapper si azzuffano sui social dedicandosi rime al vetriolo, Grillo e Conte lo fanno a suon di pec.

Prima di sparire dietro al grande portone in legno, Sammarco concede un paio di battute all’Adnkronos, dando una sua personale lettura dello scontro che sta terremotando i vertici del M5S e gettando ombre sul suo futuro: “A mio avviso – dice l’avvocato – questa potrebbe essere interpretata come una lite tra moglie e marito…”. Poi Sammarco aggiunge: “Non necessariamente questa querelle è destinata a sfociare in una diatriba legale”. Un dettaglio non di poco conto, se a pronunciare queste parole è l’avvocato di una delle due parti ‘in causa’. Dunque, le carte bollate non sono un sono epilogo scontato – come invece quasi tutti, dentro al Movimento e fuori, sembrano ipotizzare? Il fondatore dello studio legale Sammarco e Associati si stringe nelle spalle, come a dire “chi lo sa?”. Tutto è nelle mani dei due litiganti. Quella di Sammarco non è una figura sconosciuta all’universo pentastellato. Nel suo studio ha lavorato e svolto il praticantato una giovane Virginia Raggi, componente del Comitato di garanzia e ‘alleata’ di Grillo nella disputa con l’ex presidente del Consiglio, considerata dai ‘contiani’ una sorta di suggeritrice occulta del garante. Insomma, il filo che collega Sammarco, Raggi e Grillo non è certo passato inosservato.

“Ma io – ribatte Sammarco al cronista – ho un’expertise che va al di là dei link che lei prefigura. Nella mia carriera ho seguito diverse cause relative all’uso dei simboli. Dall’Udc ai Comunisti italiani di Marco Rizzo, passando per il Partito social-democratico italiano, quando ancora esisteva. Questioni che riguardavano l’utilizzo di contrassegni elettorali, anche analoghe a questa”. Uno degli oggetti della contesa Conte-Grillo è proprio il futuro del simbolo pentastellato, oltre al destino del nome ‘Movimento 5 Stelle’ e della regola del doppio mandato. Per Grillo questi sono tabu inscalfibili: nessuna consultazione online può modificare quelli che il comico genovese considera i pilastri della sua creatura politica. Giuseppe Conte, al contrario, vorrebbe che fossero gli iscritti a decidere su questi e molti altri temi, in occasione della prossima assemblea costituente d’autunno.

Nel frattempo il “dissing” prosegue. Ospite a ‘4 di sera’ su Rete 4, Conte ha ribadito che il processo di rifondazione non si fermerà, nonostante l’opposizione del garante: “Grillo – ha rimarcato l’ex inquilino di Palazzo Chigi – dice che non è il padrone del Movimento 5 Stelle ma il papà. Certo, è il fondatore del Movimento, ha avuto quest’opera meritoria di lancio del Movimento… Però il papà non può pensare di avere un telecomando in mano e di esercitare il parental control decidendo cosa dobbiamo vedere, perché siamo una comunità di adulti”.

Conte ha aggiunto: “Spero che la questione finisca qui. Se continueranno le pec da parte di Grillo o le diffide formali, vuol dire che risponderanno gli avvocati. Io non rispondo più. Ho già detto che questo processo è irreversibile e nessuno lo può fermare. Scissioni non ne vedo: una scissione si fa quando non c’è un’occasione di discussione”. Il garante però non intende fermarsi e sui social torna a pungolare il presidente del M5S: “Resto ancora in attesa delle risposte alle domande inviate più di 10 giorni a Giuseppe Conte” scrive su X Grillo, ripostando la lettera – inviata a Conte e al Comitato di garanzia – nella quale il cofondatore del Movimento sollevava dubbi sul processo di voto della costituente.