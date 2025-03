M5S: Maiorino, ‘piazza 5 aprile punto partenza forze progressiste’

agenzia

Roma, 22 mar. “Questa mattina ho portato il mio personale saluto e quello del MoVimento 5 Stelle alle compagne e ai compagni dell’associazione politica Sinistra Futura, in occasione della loro Assemblea Costituente, una due giorni di lavoro. Li ho ringraziati per il loro sostegno in Sardegna ad Alessandra Todde e per l’adesione alla manifestazione del 5 aprile”. Così la vicepresidente del gruppo M5S al Senato Alessandra Maiorino.

“Ci troviamo di fronte a una svolta storica, a un vero e proprio tornante della Storia. L’Europa dei popoli, in cui continuiamo a credere fermamente, rischia di trasformarsi nell’Europa della guerra e delle armi. La compagine politica che include anche l’attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta portando avanti un’agenda mondiale condivisa che va da Washington a Budapest, fino ad Ankara. Questo disegno rischia di travolgerci, se le forze progressiste, di sinistra e tutti coloro che si riconoscono nei valori della solidarietà non si uniscono. È necessario costruire un’economia al servizio della persona e non la persona al servizio dell’economia. Tutte queste forze devono unirsi dal basso”.