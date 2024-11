M5s: parte l’hashtag #iorivoto, le contromisure di Conte per ‘fermare’ Grillo

agenzia

Roma, 27 nov. La parola d’ordine dalle parti del Movimento 5 Stelle è: reazione. Incassato lo schiaffo che lunedì Beppe Grillo ha deciso di sferrare a Giuseppe Conte e alla base chiedendo la ripetizione del voto dell’assemblea che aveva cancellato la figura del garante, gli iscritti e i parlamentari hanno preso e prenderanno delle contromisure.

Se, infatti, i movimentisti, ovvero l’ala più vicina al co-fondatore, ha reiniziato la campagna per l’astensione per il voto dal 5 all’8 dicembre, così che non si raggiunga il fatidico quorum che potrebbe davvero mettere all’angolo Grillo, dall’altra è partita una wave per portare all’esito contrario. Con l’hashtag #iorivoto, che potrebbe rilanciare nei prossimi giorni anche il presidente, si vuole puntare un’altra volta a superare lo scoglio della partecipazione della maggioranza assoluta degli iscritti, e determinare una volta per tutte la fuoriuscita dell”Elevato’ dalla creatura che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2009.