M5S: passeggiata Conte a case popolari Rozzano ristrutturate con superbonus

Roma, 8 mag. Una passeggiata tra le case popolari di Rozzano, in via Gardenie, circondato da attivisti e cittadini. Il presidente del M5S Giuseppe Conte, dopo la tappa sul Ponte di Bressana, ha visitato gli edifici ristrutturati grazie al Superbonus 110%. “Grazie al suo governo sono state ristrutturate le nostre case”, gli ha detto una signora stringendogli la mano. Insieme al candidato sindaco Leo Missi, al consigliere comunale M5S Andrea Bonazzi e al consigliere regionale Nicola Di Marco, Conte ha camminato per il quartiere per raggiungere la Cascina Grande dove si terrà un evento pubblico.

