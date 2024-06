M5S: procura chiede archiviazione per Beppe Grillo e Onorato per traffico influenze (2)

agenzia

La scelta della procura, che arriva a oltre un anno dalla chiusura dell’indagine, sarebbe legata a “valutazioni giurisprudenziali” con parametri molto stringenti per qualificare il reato ipotizzato. Nel gennaio del 2022, i titolari dell’indagine avevano emesso un decreto di perquisizione per il sospetto che il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo avesse ricevuto da Vincenzo Onorato, ideatore della società Moby, “richieste di interventi in favore di Moby spa che Grillo ha veicolato a parlamentari in carica a quel movimento politico, trasferendo quindi al privato le risposte della parte politica o i contatti diretti con quest’ultima”.