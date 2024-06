M5S: Raggi, ‘servono unità e inclusione, credo di meritare rispetto’

agenzia

Roma, 18 giu. “Evviva il confronto! Anche animato, purché rispettoso di tutti. Al M5S servono inclusione e unità, non divisione. No alle tifoserie da stadio come fa la destra. Mi sono impegnata in prima persona contro Casapound e Forza Nuova. Non ho fatto mancare critiche al governo con la Lega. Credo di meritare rispetto”. Così Virginia Raggi.

“Dobbiamo entusiasmarci per le idee e non per i posizionamenti tattici più o meno convenienti. Miglioriamo salario, formazione e condizioni lavorative degli insegnanti; sosteniamo donne e giovani; lottiamo per vere agevolazioni fiscali e contributi per famiglie e piccole imprese che investono sulle energie rinnovabili; difendiamo il made in Italy nell’agricoltura; ragioniamo sull’intelligenza artificiale e tanto altro. Apriamo un vero dibattito su questi e altri temi dei cittadini per i cittadini”.

