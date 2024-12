M5S: Renzi, ‘servirebbe streaming Conte-Grillo, non metto becco ‘

agenzia

Roma, 4 dic. “Lancio un appello, pagherei, prenderei i popcorn, prenderei la prima fila ma anche l’ultima per vedere un bello streaming Conte–Grillo per capire come è finito il Movimento stelle, farebbe un sacco di accessi. A me hanno insultato tutti e due, posso permettermi di fare questa proposta perchè come mi ha odiato Conte, come mi ha odiato Grillo penso nessun altro. Rientrate in quel blog”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Agorà’, su Raitre.