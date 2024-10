agenzia

Roma, 24 ott. “Grillo e Conte? Non entro nelle questioni interne degli altri partiti. Noi siamo al lavoro da tempo e siamo in tutti i territori a costruire alleanze sui temi e sui progetti. Io sono e resto testardamente unitaria per costruire alternativa alle destre”. Così Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete4.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA