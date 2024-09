agenzia

Roma, 16 set. “M5S? Non mi metto a intervenire in quello che accade in un altro partito. Non mi vedrete mai gioire delle difficoltà di un interlocutore con cui siamo insieme a partire dalle prossime regionali”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7.

