Roma, 31 mar. “Fortunatamente ci sono gli elettori a decidere chi sta in piedi e chi no: Calenda mi sembra che con la sua intelligenza stia al 2-3 per cento, attenzione al fatto che gli elettori non cancellino lui”. Così il deputato M5S Francesco Silvestri ai microfoni di ‘Agorà’ su Raitre.

