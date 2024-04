M5S: Silvestri, ‘per noi corruttore è corruttore, di destra o sinistra porta in faccia’

agenzia

Roma, 18 apr. “Al Movimento 5 Stelle non importa nulla se un corruttore viene da sinistra o da destra, un corruttore è un corruttore. E noi gli sbattiamo la porta in faccia. In questo momento, a seguito dei soldi del PNRR che stanno arrivando alle amministrazioni locali, serve mantenere alti i controlli. È anche per questa ragione che, con le nostre scelte, ci prendiamo la responsabilità di dare messaggi politici forti. Va anche detto che l’M5S è l’unico partito che non accetta chi cambia partiti in Parlamento. Noi abbiamo una regola specifica su questo e ne siano fieri”. Così a Tagada’, su La 7, Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

