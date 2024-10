M5s: siparietto tra Conte e una scolaresca, ‘lui è già il più grande’

agenzia

Roma, 16 ott. Le bimbe di Conte, di pandemica memoria, sono tornate. E con loro, ovviamente, l’entusiasmo per il presidente del Movimento 5 stelle, che le ha accolte come un signore, non sottraendosi né alle fotografie, né ai selfie, né tantomeno alle chiacchiere.

Davanti al palazzo dei gruppi di Montecitorio, una parte di una classe quinta del liceo delle scienze sociali di Ariano Irpino, il Ruggero II, ha aspettato Giuseppe Conte tra schiamazzi e molta emozione. Una volta uscito, una ragazza su tutti ha chiesto di avere un ricordo del momento con l’ex presidente del Consiglio: “Professò, faccia la foto, per favore”, ha detto al docente, contento quanto gli alunni di aver visto Conte. E click, fatta. Anche dai tanti cronisti che poco più in là aspettavano le dichiarazioni del leader pentastellato sulla manovra e sul governo.