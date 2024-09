M5S: stop di Conte a Grillo, ‘basta sabotaggio costituente, si rivolga a legali noi andiamo avanti’**

agenzia

Roma, 17 nov. “Finiamola qua con questa pantomima. Se il garante ha altro da dire o da scrivere parlasse con gli avvocati…”. Questo è il ragionamento che Giuseppe Conte sta portando avanti in queste ore, dopo la diffusione di una nuova lettere di Beppe Grillo in cui, tra l’altro, il fondatore del Movimento minaccia di rivolgersi al comitato di garanzia 5S. L’ex premier, raccontano, sarebbe tra l’altro parecchio infastidito dall'”uso di missive riservate, date in pasto alla stampa”. Per il leader del Movimento, “un chiaro segno di debolezza del garante e di chi lo consiglia…”: parole, le sue, che sembrerebbero dirette a Virginia Raggi, che oggi, chiamata in ballo da diversi quotidiani sul braccio di ferro in atto, ha scritto un post su Facebook marcando le distanze.