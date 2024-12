M5S: Toninelli va per funghi nel bosco, ‘chi vota cancella identità Movimento’

agenzia

Roma, 6 dic. Danilo Toninelli va davvero per funghi o quanto meno inscena la raccolta, con un video in cui invita a disertare il voto chiesto da Beppe Grillo dopo le votazioni dell’Assemblea costituente che aveva sentenziato, tra le altre cose, di eliminare la figura del garante. “Ma funghi dove siete? – chiede l’ex ministro, aggirandosi in un boschetto – Non ce n’è funghi…si sta facendo sempre più complessa la ricerca…non ce n’è traccia…o non lo so se riuscirò ad arrivare in tempo a domenica alle 22 quando scade il voto per l’assemblea costituente di Conte: andate avanti voi a votare, voi che avete deciso di cancellare l’identità del Movimento 5 stelle cancellando il limite ai due mandati”.