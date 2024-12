M5S: Verducci, ‘grande cordoglio per scomparsa Castiello’

agenzia

Roma, 31 dic. “Esprimo grande cordoglio per la scomparsa del Senatore Francesco Castiello. Nel comune lavoro in Commissione Cultura in Senato, si è sempre distinto per le sue doti intellettuali ed umane e per la profonda e solida preparazione. Voglio qui ricordare in particolare il suo impegno continuo per il Cilento e la provincia di Salerno, il suo territorio. Voglio menzionare, tra tante, le iniziative per la valorizzazione dell’area archeologica di Velia-Elea. Un lavoro che rimarrà. Mi stringo con partecipazione al dolore dei suoi familiari e di tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo”. Così in una nota il senatore dem Francesco Verducci.

