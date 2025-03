Macedonia del Nord: 15 persone arrestate per l’incendio nella discoteca

agenzia

Skopje, 16 mar. La Macedonia del Nord ha dichiarato un periodo di lutto nazionale di sette giorni per l’incendio in una discoteca che ha causato almeno 59 morti e decine di feriti, mentre le autorità hanno arrestato 15 persone per interrogarle e il ministro degli Interni ha affermato che un’ispezione preliminare ha rivelato che il club stava operando senza la licenza necessaria.

Al termine di una giornata in cui il piccolo Paese balcanico è stato alle prese con un disastro mai visto da decenni, il ministro degli Interni Panche Toshkovski ha dichiarato che il club nella città orientale di Kočani, dove si è verificato l’incendio prima dell’alba, sembrava operare illegalmente.