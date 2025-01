Machado, ‘González tornerà in Venezuela al momento giusto’

agenzia

E sull'arresto: 'Mi hanno fermato dicendomi di andare via'

CARACAS, 10 GEN – La leader dell’opposizione Maria Corina Machado è ricomparsa in un video di 6 minuti pubblicato su Instagram per denunciare un colpo di Stato in Venezuela, per dire che Edmundo Gonzalez non entrerà nel Paese finché non ci saranno le condizioni giuste e per spiegare la sua detenzione di ieri. “Oggi, 10 gennaio, Maduro consolida un colpo di Stato davanti ai venezuelani e al mondo. Ha deciso di oltrepassare la linea rossa che rende ufficiale la violazione della Costituzione”, venezuelana, ha detto Machado. “Edmundo González verrà in Venezuela per prestare giuramento come presidente costituzionale al momento giusto, quando ci saranno le condizioni”, ha continuato, aggiungendo che gli ha chiesto “di non farlo perché la sua integrità è fondamentale per la sconfitta definitiva del regime”, ha aggiunto. Riferendosi alle manifestazioni di ieri in Venezuela, Machado ha espresso che “la militarizzazione totale di Caracas e di altre città è la dimostrazione di quanto hanno paura del popolo”. La leader dell’opposizione ha infine dato la sua versione su quanto le è successo ieri, precisando che “all’altezza del distributore di Altamira (un quartiere di Caracas)” ha sentito diversi spari (…) e mi hanno fatto scendere bruscamente con forza dalla moto”. Poi, dopo essere arrivati vicino “a Bolea”, una zona di Caracas, “mi hanno detto che avevano ordine che me ne andassi” ma, per poterlo fare, “hanno chiesto di fare un video come prova di vita”.

