Machado, ‘il regime di Maduro può cadere come in Siria’

agenzia

L'opposizione cerca di forzare un negoziato prima del 10 gennaio

CARACAS, 10 DIC – La leader dell’opposizione al governo chavista in Venezuela, Maria Corina Machado, ha affermato che “il regime di Nicolas Maduro potrebbe collassare da un momento all’altro”, com’è successo in Siria con la caduta di Bashar al-Assad. “Quanto tempo resisterà il regime? Non lo so. Ci sono elementi interni che non vogliono restare al fianco di Maduro e quando meno te lo aspetti può verificarsi un collasso, come in Siria”, ha detto Machado parlando via teleconferenza in un evento convocato dall’opposizione a Madrid. Machado ha quindi avvertito che in vista dell’insediamento di Maduro fissato per il 10 gennaio “si profilano giorni tremendamente impegnativi e pericolosi”. L’opposizione porta avanti infatti gli ultimi sforzi per costringere il chavismo ad aprire un negoziato e ad accettare la transizione democratica con quello che considerano il vero vincitore delle elezioni del 28 luglio, Edmundo Gonzalez Urrutia. “Il 10 gennaio ci sono due opzioni: o Maduro accetta le opzioni che gli vengono offerte oppure decide di imporsi con la forza, con il sangue e il fuoco, e sarebbe l’errore peggiore che possa commettere”, ha detto Machado.

