Machado, ‘volevano zittirci, ma noi andremo fino in fondo’

agenzia

Fiumi di persone nei cortei in Venezuela e nel mondo

CARACAS, 18 AGO – “Dopo sei giorni di brutale repressione, pensavano di zittirci, fermarci o spaventarci: guardate la risposta”. Lo ha detto la leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, di fronte alla grande folla che ieri è scesa in piazza per protestare nel Paese. “La presenza di ogni cittadino nelle strade del Venezuela dimostra l’entità della nostra forza civica e la determinazione ad andare fino in fondo”, ha evidenziato Machado. Miglia di persone si sono riversate nelle piazze anche in decine di città del mondo a sostegno della lotta dell’opposizione venezuelana, che sostiene di aver vinto le elezioni del 28 luglio, e contro “la frode” dei chavisti che hanno proclamato l’attuale presidente, Nicolas Maduro, vincitore.

