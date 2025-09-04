Macron, 26 paesi si sono impegnati per truppe in Ucraina

agenzia

'Sul territorio, sul mare e nei cieli'

PARIGI, 04 SET – “A tutt’oggi 26 paesi di questa Coalizione dei Volenterosi si sono impegnati per inviare truppe in Ucraina come forze di riassicurazione fin dal giorno seguente alla firma di una pace”: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine della riunione dei Volenterosi a Parigi. Macron precisa che il loro obiettivo “non è di fare la guerra ma di garantire la pace e un cessate il fuoco, e prevenire un nuovo attacco”.

