Macron a Onu, giunto il tempo della pace in Medio Oriente

'Non cesseremo lotta esistenziale a antisemitismo'

WASHINGTON, 22 SET – “E’ arrivato il tempo di fermare la guerra, il massacro, e’ arrivato il tempo della pace” a Gaza e in Medio Oriente: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron aprendo la conferenza di alto livello all’Onu per la soluzione dei due stati e sottolineando l'”urgenza” di una soluzione. “Non interromperemo mai la lotta esistenziale contro l’antisemitismo”, ha poi sottolineato il leader francese.

