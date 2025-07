Macron a Putin, ‘appello a tregua e negoziati con Ucraina’

agenzia

Eliseo e Cremlino 'continueranno a parlarsi su questo punto'

PARIGI, 01 LUG – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato oggi al telefono con Vladimir Putin sottlineando “il sostegno incrollabile della Francia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”. Lo si apprende da una fonte dell’Eliseo, secondo la quale Macron ha lanciato un appello a Putin per dichiarare “al più presto una tregua” e per “lanciare negoziati fra Ucraina e Russia per una soluzione solida e durevole del conflitto”. I due presidenti “continueranno a parlarsi anche su questo punto”, ha aggiunto la fonte.

