Poi il bilaterale con Trump e la conferenza stampa

WASHINGTON, 24 FEB – Emmanuel Macron è arrivato alla Casa Bianca per una videochiamata con Donald Trump e gli altri leader del G7. Il presidente francese e quello americano avranno poi un bilaterale, alle 12 ora locale le 18 in Italia, seguito da una conferenza stampa alle 14 ora locale, le 20 in Italia.

